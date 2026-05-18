Chucho Ramírez, avançado do Nacional, deixou bem claro que pretende deixar os insulares neste mercado de verão, apesar de ter contrato até 2027. O venezuelano afirmou, com todas as letras, que pretende espreitar outros horizontes.

«Deixei claro ao presidente que agora quero dar o salto», em declarações ao canal de Youtube venezuelano Ruta Vinotinto.

O ponta-de-lança - que esta temporada marcou 18 golos na Liga e foi o quarto melhor marcador da competição – chegou mesmo a «piscar» o olho aos grandes portugueses. Caso contrário, prefere experimentar outros países.

«Se surgir a oportunidade num grande clube em Portugal, ficarei encantado. Caso contrário, gostaria de experimentar outra liga, para ver se tenho a possibilidade de competir num nível mais elevado», atirou.

O jogador de 28 anos tem, até, uma Liga já na mira. «Vejo muito futebol e, pelas minhas características, gostaria de jogar na liga espanhola», referiu.

Chuchu confessou, ainda, que esteve perde de deixar a Madeira no mercado de inverno, pelo que o negócio não se concretizou por pouco. «Estive perto de ir para o Fluminense a meio do ano, mas por pequenos detalhes o negócio não avançou», partilhou.

Esta temporada foi a segunda passagem do internacional venezuelano pelo Nacional. Em 2023/24, Chuchu anotou 20 golos pelos insulares – passando para o V. Guimarães na época seguinte, clube pelo qual fez apenas quatro golos.

O avançado admitiu, assim, que os melhores anos da carreira foram pelo mesmo clube e às mãos do mesmo técnico.

«Os melhores anos da minha carreira foram no Nacional e com o mesmo treinador [Tiago Margarido]. Sou muito crente em Deus. Entreguei-lhe a minha vida e Ele deu-me coisas extraordinárias, inclusive um golo de livre direto, que nunca tinha marcado», concluiu.