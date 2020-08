A Liga Espanhola divulgou este domingo um comunicado em que diz que Messi tem de pagar a cláusula de rescisão do contrato com o Barcelona caso queira sair, depois de terem sido divulgadas diferentes versões na imprensa nos últimos dias.

Na nota publicada no site oficial, LaLiga diz que «considera conveniente esclarecer que, depois de analisado o contrato do jogador com o clube: o contrato se encontra atualmente em vigor com uma cláusula de rescisão aplicável, caso Lionel Andrés Messi queira rescindir unilateralmente antes do fim.»

A Liga informa ainda que, tendo em conta as normas aplicáveis, «não desvinculará o jogador se ele não pagar antes o valor da cláusula.»