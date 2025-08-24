Novos desenvolvimentos na novela em torno de Conrad Harder: após duas propostas do Rennes pelo avançado de 20 anos, ambas recusadas pelo Sporting, o Milan avançou nas últimas horas pelo jogador. Os italianos são, recorde-se, o outro clube interessado em Harder.

O agente do dinamarquês foi visto em Milão este domingo para realizar uma reunião com os responsáveis do Milan, como é possível ver num vídeo publicado pelo jornalista italiano Luca Bendoni.

De acordo com a mesma fonte, Massimiliano Allegri, treinador dos «Rossoneri», também esteve presente nas instalações na manhã deste domingo.

Harder, recorde-se, perdeu espaço no Sporting depois da chegada de Luis Suárez, que já conta com dois golos e três assistências e quatro jogos. O dinamarquês, por sua vez, conta apenas com um golo nos mesmos quatro jogos.