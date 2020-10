O Benfica foi o sexto clube que mais gastou no mercado de transferências do verão, de acordo com o ranking do site Transfermarkt.

As «águias» investiram 98,5 milhões de euros no plantel, o que vale presença no «top 10» de uma lista liderada pelo Chelsea, que gastou 247,2 milhões de euros.

O Benfica bateu o recorde da transferência mais cara da sua história (e da Liga portuguesa) ao contratar Darwin Nuñez ao Almería por 24 milhões de euros.

A SAD liderada por Luís Filipe Vieira está assim entre os maiores investidores do verão, mas também entre aqueles que mais dinheiro garantiram com a venda de jogadores. Nesse ranking o Benfica surge na 9.ª posição, com uma receita de 76,42 milhões de euros.

Quer isto dizer que o Benfica encerra a janela de transferências com um saldo negativo de 22 milhões no acerto do plantel.

O clube que lidera a lista de vendas é o Barcelona, que arrecadou 126,5 milhões de euros.

