OFICIAL: Costinha é o novo treinador do Oriental
Ex-médio do FC Porto volta ao ativo como técnico cinco anos depois
É oficial, Costinha volta a abraçar um projeto como treinador cinco anos depois. O antigo médio do FC Porto é o novo técnico do Oriental, clube no qual foi formado como jogador.
Com uma carreira rica enquanto jogador – com passagens por Monaco, FC Porto, Atlético Madrid e Atalanta – Costinha iniciou a carreira de treinador em 2012 ao serviço do Beira Mar, na altura na Liga.
Passou ainda pelo Paços de Ferreira, Académica e Nacional. A última época como técnico foi na temporada 2021/22, ainda ao serviço dos insulares. O antigo internacional português fez uma a pausa na carreira de treinador. Nos últimos anos foi comentador na Sport TV.
Agora, de regresso à função de treinador – e ao clube onde deu os primeiros passos no futebol – Costinha assume o comando técnico do Oriental, que jogará a primeira divisão distrital de Lisboa na próxima temporada depois de descer do Campeonato Portugal.