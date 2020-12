Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, afirmou que o clube precisa de continuar a vender jogadores para manter os resultados financeiros dos últimos anos.

«Vamos ter o ano mais difícil das nossas vidas do ponto de vista de capacidade da geração de receitas e adaptação da estrutura de custos», afirmou o responsável em entrevista à BTV, explicando que a dificuldade não vem apenas das restrições causadas pela pandemia da covid-19: «Nós temos três ou quatro fontes básicas de receitas. Os direitos televisivos mantém-se, perdemos as receitas europeias, cerca de 75 por cento por não nos termos qualificado para a Champions. As receitas de bilhética desapareceram e as de merchandising estão reduzidas a mínimo, como vimos provavelmente há dez anos... Temos um conjunto de impactos que são significativos daqui até ao final do ano.»

«Se não houver nenhuma venda de jogadores até ao final do ano, não teremos capacidade para apresentar resultados em linha com o que foi nos últimos anos», apontou Domingos Soares de Oliveira.

«Efetivamente, a situação é mais complicada», frisou, destacando, contudo, que, «do ponto de vista de tesouraria, a situação é razoavelmente mais estável» até por causa do empréstimo obrigacionista.