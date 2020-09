A Juventus cedeu o defesa central Cristián Romero à Atalanta, num empréstimo no valor de dois milhões de euros, válido por duas temporadas.

No negócio ficou ainda contemplada uma opção de compra de 16 milhões de euros, anunciou a Vecchia Signora em nota publicada no site oficial do clube.

O defesa de 22 anos transferiu-se do Belgrano para Génova em 2018 e foi contratado pelos bianconeri na última temporada. Em 2019/20 foi cedido à turma de Génova e segue para a Atalanta sem nunca ter vestido a camisola da Juventus.

Em apenas duas épocas na Europa, Cristián Romero somou sessenta jogos e três golos.