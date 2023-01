O Al Nassr anunciou nesta segunda-feira que Cristiano Ronaldo vai ser apresentado nesta terça-feira, às 19 horas de Riade, menos três horas em Portugal.

A apresentação do jogador português vai decorrer no Estádio do clube e será aberto ao público.

Recorde-se que o jogador revelou mais cedo já estar a caminho de Riade.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time 🔥⌛️



📍 Mrsool Park @VictoryArena_sa

🗓️ Tomorrow, 3 Jan

🕗 7pm#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/o2z8p1dnW4