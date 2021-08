Cristiano Ronaldo esteve esta sexta-feira de manhã em Continassa, o centro de treinos da Juventus, mas acabou por deixar as instalações pouco mais de uma hora depois, não tendo treinado com os companheiros.

A imprensa italiana diz que estas são as últimas horas do jogador português no clube italiano e que Cristiano Ronaldo já não tenciona fazer mais nenhum encontro com a camisola da Juventus,

Segundo a Gazzetta dello Sport, Ronaldo já se despediu esta manhã dos companheiros, trouxe os seus pertences, e vai mesmo rumar ao Manchester City.

Como o Maisfutebol noticiou, Jorge Mendes está em Turim para fechar a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester City.