A Croácia despediu-se de Zlatko Dalic, técnico que orientou a seleção durante nove anos. O croata de 59 anos fecha assim um longo ciclo, tendo feito o último jogo na derrota com Portugal para os 16 avos do Mundial 2026.

«Uma chegada modesta. Uma jornada inesquecível. Uma despedida cheia de orgulho», começa por escrever a seleção croata numa nota publicada nas redes sociais.

Dalic chegou à seleção em 2017 depois de deixar o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Pela Croácia conseguiu grandes feitos, desde logo a medalha de prata no Mundial 2018, na Rússia, em que a França acabou por vencer. No Mundial 2022, no Qatar, conquistou ainda a medalha de bronze ao vencer Marrocos. Conta também com uma medalha de prata da Liga das Nações de 2023, em que a Espanha saiu vencedora.

«Os resultados falam por si das suas qualidades como treinador. O respeito que conquistou junto dos seus jogadores, da equipa técnica e dos adversários diz muito sobre a pessoa que é», pode ainda ler-se no comunicado.

Por fim, a Croácia agradeceu a Dalic por todos os resultados e, acima de tudo, pelo empenho dedicado fora e dentro de relvado.

«Obrigado por tudo – pelas vitórias, pelas conquistas, pelas qualificações, pelas medalhas, pela união, pelo respeito e pelo seu empenho inabalável em lutar pela Croácia, tanto dentro como fora do campo», concluiu a seleção croata.

Assim, aos 59 anos, Zlatko Dalic fica livre no mercado depois de marcar uma geração histórica da Croácia.