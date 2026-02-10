Daniel Cabral terminou uma passagem quase anónima pelo Estrela da Amadora. O médio brasileiro, de 23 anos, transferiu-se em definitivo para o Paide, clube da Estónia, confirmou o clube luso. 

Cabral chegou à Reboleira em 2024, participando em apenas um jogo pela equipa principal e quatro pelos sub-23. O jogador esteve também emprestado ao Clube do Remo e ao Volta Redonda em parte do ano de 2025.

O atleta foi formado no Flamengo e jogou pelas seleções nacionais jovens do Brasil. 

RELACIONADOS
OFICIAL: aposta de Mourinho troca Benfica pelo Piast Gliwice
OFICIAL: Paulinho renova com o Toluca até 2029
OFICIAL: jogador mais contratado no FM26 transfere-se na vida real