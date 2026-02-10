Transferências
OFICIAL: Daniel Cabral deixa Estrela e ruma à Estónia
Médio só tinha participado em um jogo na equipa principal
Daniel Cabral terminou uma passagem quase anónima pelo Estrela da Amadora. O médio brasileiro, de 23 anos, transferiu-se em definitivo para o Paide, clube da Estónia, confirmou o clube luso.
Cabral chegou à Reboleira em 2024, participando em apenas um jogo pela equipa principal e quatro pelos sub-23. O jogador esteve também emprestado ao Clube do Remo e ao Volta Redonda em parte do ano de 2025.
O atleta foi formado no Flamengo e jogou pelas seleções nacionais jovens do Brasil.
✍🏼🇪🇪🇧🇷— 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) February 9, 2026
Paide have signed Brazilian Daniel Cabral
A player who has played once for Flamengo and for Estrella in Portugal, and most recently playing in the Serie B of Portugal
Seems a top signing for Paide pic.twitter.com/9oTUae1rpx
