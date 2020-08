O FC Porto anunciou a contratação de Danny Loader jovem promessas do futebol inglês, como o Maisfutebol já tinha noticiado.

O avançado de 19 anos, que está livre depois de ter terminado contrato com o Reading, rubricou um vínculo com os Dragões válido por duas temporadas, até 2022, e vai jogar no FC Porto B.

Internacional pelos escalões jovens de Inglaterra, esta é primeira experiência de Loader fora de Inglaterra e apenas o terceiro clube da sua carreira (jogou também no Wycombe antes de chegar ao Reading).