É oficial! O avançado uruguaio Darwin Núñez, que jogou pelo Benfica, é reforço do Al Hilal. Troca assim o Liverpool pelo clube da Arábia Saudita.

Darwin assinou um contrato de três anos com o clube que conta com Rúben Neves e João Cancelo. Segundo a imprensa internacional, custa 53 milhões de euros mais bónus aos sauditas.

Darwin sai por quase metade do valor que custou ao Liverpool, pois o clube inglês pagou 75 milhões no imediato ao Benfica, mais 15 em objetivos relacionados com jogos realizados.

A confirmarem-se os valores de transferência avançados pela imprensa, o Benfica recebe agora mais 530 mil euros através do mecanismo de solidariedade da FIFA, o equivalente a 0,5% do montante, porque Darwin completou duas temporadas de formação nas águias.

[Notícia em atualização]