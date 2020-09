Darwin Nuñes é o alvo definido pelo Benfica para reforçar o ataque de Jorge Jesus, conforme o Maisfutebol escreveu.

O jovem uruguaio, de 21 anos, formado no Peñarol e que jogou na época passada no Almería tem para mostrar no cartaz golos para todos os gostos: de pé direito, de pé esquerdo, de cabeça, dentro da área, de fora da área e até de livre direto.

Veja alguns dos melhores momentos nos vídeos abaixo: