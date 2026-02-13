OFICIAL: Dayot Upamecano renova contrato com o Bayern Munique
Defesa-central francês cumpre a quinta temporada no clube
Dayot Upamecano assinou um novo contrato com o Bayern Munique até 2030. O defesa-central francês prolonga a estadia no clube após cinco temporadas como um dos titulares habituais.
Aos 27 anos, já venceu três Bundesligas e três Supertaças. Upamecano iniciou o seu percurso profissional no Salzburgo, transitando depois para o Leipzig. Em 2021 assinou pelo Bayern Munique.
«Estou muito feliz por permanecer no Bayern e continuar a jogar nesta equipa. Temos uma grande equipa e um grande treinador. Temos grandes objetivos em conjunto. Na vida, o que importa é sempre a mentalidade. Dou o meu melhor pelos meus companheiros de equipa, em todos os treinos, quero manter a baliza invicta em todos os jogos e quero ganhar o máximo de títulos possível com o Bayern», afirmou aos meios do clube.
Upamecano soma 35 jogos pela competitiva seleção francesa e 180 partidas pelos bávaros.
