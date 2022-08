O internacional inglês Dele Alli já está em Istambul para ser reforço do Besiktas, por empréstimo do Everton.

O jogador de 26 anos chegou à Turquia na noite da passada quarta-feira e foi recebido no aeroporto por algumas dezenas de adeptos do clube turco que estavam eufóricos com a chegada do médio.

Formado no MK Dons, Dele Alli destacou-se no Tottenham, clube que representou durante sete temporadas. No passado mês de janeiro assinou pelo Everton, deixando os Spurs a custo zero.