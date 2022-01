O futebolista Denis Zakaria já está em Itália e está prestes a tornar-se reforço da Juventus.

Na manhã desta segunda-feira, o clube italiano partilhou um vídeo do médio de 25 anos, internacional pela seleção da Suíça, a sair do carro, em Turim, para cumprir as necessárias formalidades e os exames médicos.

Formado no Servette, o primeiro clube como sénior, Zakaria passou depois no Young Boys de 2015 a 2017 e representa desde a época 2017/2018 o Borussia Monchengladbach.