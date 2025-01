Esta quarta-feira, o clube galego anunciou a rescisão de contrato com o avançado espanhol, Lucas Pérez, de 36 anos.

Recorde-se que o internacional espanhol trocou, em janeiro de 2022, o Cádiz, clube que atuava na La Liga, pelo «clube do coração», o Deportivo, passando a jogar na terceira divisão espanhola.

Ao fim de 3 épocas ao serviço do clube, o jogador que foi chamado de «louco» por muitos, põe um ponto final naquela que foi uma bela história de amor, que culminou com a subida do Deportivo à segunda divisão espanhola, onde permanece atualmente, na 15ª posição.

Em comunicado no site oficial, o clube alega que a saída do jogador acontece devido a motivos pessoais, lamentando a saída do capitão. «O RC Deportivo lamenta profundamente a saída do capitão e agradece sinceramente o empenho e esforço no regresso ao Clube», escreve o clube em comunicado oficial.

Lucas Pérez, esta temporada, ao serviço do clube galego realizou 20 jogos, marcou quatro golos e quatro assistências.