O guarda-redes esloveno Ziga Frelih está prestes a mudar-se para o Desportivo de Chaves, por empréstimo do Gil Vicente. A informação foi adiantada pelo zerozero e confirmada pelo Maisfutebol.

O reforço Rodrigo Moura (ex-Trofense) lesionou-se na preparação para a nova temporada, o que levou os flavienses a procurarem soluções para colmatar a vaga na baliza, definindo o guardião de 24 anos como alvo.

A cedência é também vista com bons olhos pelo emblema de Barcelos, já que o regresso de Stanislav Kritciuk encurtou ainda mais o espaço na equipa a Frelih. Por sua vez, Andrew, que na etapa final da última época ganhou o lugar nas redes barcelenses, deverá assumir-se como n.º 2 da baliza, enquanto Brian Araújo será o terceiro guarda-redes.

Frelih chegou na última época ao Gil Vicente, na altura em função da saída de Kritciuk. O esloveno, que tem sido chamado à seleção principal mas ainda não se estreou, participou em 19 jogos com a camisola dos gilistas. No Desp. Chaves, vai lutar pela baliza com Paulo Vítor e Valentino Rodrigues.