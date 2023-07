Ygor Nogueira, defesa central de 28 anos, é reforço do Desp. Chaves, anunciou o clube flaviense.

Formado no Fluminense (Brasil), o defesa central, de 28 anos, tem uma longa experiência no futebol português, contando com quase 70 jogos disputados na Liga ao serviço de Gil Vicente e de Santa Clara.