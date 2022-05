Angel Di Maria assumiu o desejo de continuar no Paris Saint-Germain, clube com o qual termina contrato no final desta época.

Em entrevista à Urbana FM, o extremo ex-Benfica revelou que a próxima época será a última na Europa e que caso não seja ativada a cláusula de renovação que tem no contrato com os parisienses, irá procurar alternativas.

«Estou contente no PSG. Ganhámos outra vez o campeonato, em sete anos foi a quinta vez e isso é importante para mim. Tento continuar a ganhar títulos, treino todos os dias para isso», começou por dizer, antes de abordar o tema da possível renovação.

«O contrato termina em junho e a minha ideia é tentar ficar cá e que o meu último ano na Europa seja em Paris. Não sei se o clube tem essa vontade. Há uma opção [de renovação] no contrato entre as duas partes e há que ver se é assinado ou não», acrescentou.

E no caso de não permanecer na capital francesa, Di Maria assegura que pretende ficar mais um ano na Europa de olho… no Mundial.

«Se não for [acionada a opção de renovação], vamos tentar ver as possibilidades em alguma equipa na Europa, para estar à altura de poder chegar na melhor forma ao Mundial».

O extremo de 34 anos, que tem sido apontado à Juventus, deixa ainda em aberto a possibilidade de no futuro jogar na MLS.

«Os Estados Unidos não seriam uma má opção, mas a ideia é jogar mais um ano na Europa. Mas no futebol já sabemos como é: é ano a ano», finalizou.