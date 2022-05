O Aston Villa anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa brasileiro Diego Carlos, proveniente do Sevilha.

O emblema da Premier League não divulgou os valores do negócio, mas informou que o central «viajará para Inglaterra nas próximas horas para concluir os exames médicos e finalizar os detalhes do contrato». O Sevilha também confirmou um «princípio de acordo» com os ingleses pelo jogador de 29 anos.

Diego Carlos cumpriu três temporadas na liga espanhola, mas a aventura na Europa começou em Portugal. Em 2014, chegou ao Estoril Praia vindo do Madureira e foi emprestado à equipa B do FC Porto. Na temporada seguinte, alinhou nos canarinhos, antes de se transferir para o Nantes.

Este está a ser um mercado ativo para o Aston Villa, já que a equipa orientada por Steven Gerrard já assegurou a contratação a título definitivo de Philippe Coutinho, bem como do médio Boubacar Kamara.