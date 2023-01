Após meia temporada no Sporting de Braga, Diego Lainez foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Tigres.

Lainez, de 22 anos, estava cedido pelo Betis aos minhotos, mas não era opção regular de Artur Jorge e acertou, por isso, a rescisão do contrato que o ligava aos arsenalistas até junho. No conjunto bracarense, fez 13 jogos e apontou dois golos e duas assistências.

Agora, está de regresso ao México para jogar no Tigres, também por empréstimo do emblema de Sevilha, desta feita até ao final do ano.