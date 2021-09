O Fenerbahçe anunciou esta quarta-feira a rescisão de contrato com Diego Perotti por «mútuo acordo», mas a separação não terá sido amigável, pelo menos a julgar pela resposta do jogador argentino.

Na publicação do clube no Instagram em que anuncia a rescisão, Perotti respondeu: «Agora estou livre para contar a verdade sobre tudo.»

Diego Perotti respondeu ao Fenerbahçe no Instagram

Nas stories no Instagram, o jogador voltou a falar sobre o assunto: «Em breve irei revelar toda a verdade. Não vou falar mal do Fenerbahçe, só vou dizer por que motivo não me pagaram no clube e vou contar tudo sobre a minha lesão.»

O argentino de 33 anos disputou apenas quatro jogos pelo emblema de Istambul desde o verão de 2020 e não entrou nas contas do português Vítor Pereira.

Perotti, de 33 anos, estava ligado ao Fenerbahçe até 2022 depois de passagens por Deportivo Morón, Sevilha, Boca Juniors, Génova e Roma.