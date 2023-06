O Union Berlim anunciou nesta quinta-feira ter acionado a opção de compra por Diogo Leite, que se transfere a título definitivo para o clube alemão, deixando o FC Porto.

O jogador de 24 anos fez 40 jogos na época de estreia pelo clube que chegou a liderar a Bundesliga durante parte da época, vendo agora o reconhecido pelo clube o contributo dado com a contratação, que terá custado 7,5 milhões de euros, de acordo com as informações divulgadas aquando da cedência pelos dragões.

«Sinto-me muito confortável no Union desde o início e estou feliz por ter mostrado bom rendimento. Esta época foi muito positiva e divertida. Espero que as coisas continuem assim», disse o jogador que já foi convocado por Roberto Martínez para a seleção, apesar de não se ter estreado.

O FC Porto já se despediu de Diogo Leite nas redes sociais, agradecendo ao jogador que chegou ao clube com 10 anos. «Obrigado, Diogo Leite. Serás sempre um de nós», escreveram os dragões.

