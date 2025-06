Diogo Pinto vai ser jogador do Estrela da Amadora, apurou o Maisfutebol. O guarda-redes do Sporting tinha três opções em carteira, como o nosso jornal adiantou, mas optou pelo clube da Reboleira.

O acordo está fechado e o anúncio oficial será feito nas próximas horas. Sporting e Estrela da Amadora vão partilhar a metade o passe do guarda-redes, com os leões a terem direito ainda a uma compensação financeira por esta operação. O Sporting reserva ainda uma cláusula de recompra.

Diogo Pinto tinha também abordagens do Gil Vicente e do Alverca. A entrar no último ano de contrato no Sporting, onde fez três jogos na equipa principal, o jovem de 19 anos opta pela saída em definitivo.

Somou poucos minutos esta temporada, com apenas cinco jogos na equipa B dos leões na Liga 3. Agora vai competir com João Costa por um lugar na baliza dos tricolores.