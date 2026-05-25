Diogo Travassos despediu-se, esta segunda-feira, do Sporting. O lateral de 22 anos, recorde-se, irá rumar ao Sp. Braga, tal como o Maisfutebol noticiou em momento oportuno.

Numa publicação realizada no Instagram, o jogador que vestiu as cores do Moreirense esta temporada deixou uma mensagem aos adeptos.

«Quando cheguei ao Sporting, há 16 anos, pensei o que muitos miúdos daquela idade pensam: que ia ser para a vida toda. Vivemos, crescemos, aprendemos, conhecemos outras realidades e a vida trata de nos mostrar, de forma calma e consciente, de que, por vezes, o percurso com que um dia sonhámos acaba por não ser uma realidade», começa por referir.

Tendo feito toda a formação no Sporting, desde os sub-7, Travassos estreou-se na Liga pelas cores do Estrela da Amadora, tendo feito 26 jogos na temporada passada por empréstimo do Sporting.

Este ano, novamente por empréstimo dos leões, representou o Moreirense – tendo sido destaque dos cónegos com cinco golos e três assistências em 30 jogos.

«Hoje chega o dia da separação. Deixo de representar o Sporting Clube de Portugal, mas levo uma lista interminável de boas memórias que me acompanharão para sempre. Quero agradecer a todos os que me ajudaram no meu processo de formação: treinadores, colegas e staff», pode ainda a ler-se na publicação.

O internacional sub-21 ruma, agora, para o Sp. Braga num negócio independente do que levou Zalazar para o Sporting. Deixa os leões sem fazer qualquer jogo pela equipa principal.

«Foi um prazer e uma honra servir o Sporting. Parto com a certeza de que dei o melhor de mim e, por isso, de consciência tranquila. Uma carreira é feita de desafios. Está na hora de começar o próximo! Obrigado a todos. Obrigado Sporting Clube de Portugal», concluiu o lateral.