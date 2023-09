Olha quem é ele!

Djaniny Semedo foi anunciado nesta quinta-feira, último dia de mercado na Arábia Saudita, como reforço do Al Fateh.

O avançado cabo-verdiano de 32 anos regressa a um país no qual já jogou duas épocas, então no Al Ahli, oriundo do Al Sarjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Longe vão os tempos em que Djaniny teve uma ascensão meteórica no futebol nacional, passando do Velense, no distrital dos Açores, ao Benfica em apenas dois anos, com a U. Leiria pelo meio. E cuja história o Maisfutebol contou quando o avançado começou a brilhar nos leirienses.

Em Portugal, o jogador que apenas jogou pelo Benfica B, ainda representou o Olhanense e o Nacional, tendo depois alinhado quatro anos nos mexicanos do Santos Laguna e duas épocas e meia na Turquia, ao serviço do Trabzonspor.