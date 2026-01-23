O mercado de inverno tem sido agitado na Reboleira. Depois das saídas de Sidny, Ngom, Kikas e Chernev, esta sexta-feira foi a vez de Guilherme Montóia rumar à Liga polaca.

Ora, João Nuno prepara-se para perder mais uma opção para as laterais. Ryan, defesa de 23 anos, deverá ser o próximo a abandonar a Amadora. Se bem que, entre todos, este é que o conta com menos tempo de jogo. Na presente temporada, o lateral esquerdo fez apenas quatro jogos pelos tricolores.

O defesa chegou a Portugal no verão de 2025. Em termos de formação passou por clubes como o São Paulo, o Bahia e Ponte Preta. A nível profissional chegou a representar a equipa principal do Bahia.

Teve ainda uma curta passagem pelo Chornomorets, da Ucrânia, na temporada passada. O canhoto coleciona interessados no Brasil, pelo que o futuro do jogador deverá mesmo passar por um regresso ao país natal.