Atanas Chernev, defesa de 23 anos, foi emprestado ao Kaiserslautern, da II Liga alemã, pelo Estrela da Amadora, da Liga.

O Maisfutebol sabe que o negócio incluiu uma opção de compra de 1,2 milhões de euros. Chernev chegou à Reboleira no verão de 2025, proveniente Botev Plovdiv, da Bulgária.

Ao fim de 16 jogos pelos tricolores, o internacional búlgaro é agora reforço do histórico Kaiserslautern, atual quinto classificado da II Liga alemã.