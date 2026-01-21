Transferências
OFICIAL: E. Amadora empresta Chernev ao Kaiserslautern
Defesa búlgaro de 23 anos ruma à II Liga alemã
Atanas Chernev, defesa de 23 anos, foi emprestado ao Kaiserslautern, da II Liga alemã, pelo Estrela da Amadora, da Liga.
O Maisfutebol sabe que o negócio incluiu uma opção de compra de 1,2 milhões de euros. Chernev chegou à Reboleira no verão de 2025, proveniente Botev Plovdiv, da Bulgária.
Ao fim de 16 jogos pelos tricolores, o internacional búlgaro é agora reforço do histórico Kaiserslautern, atual quinto classificado da II Liga alemã.
