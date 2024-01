Eduardo Henrique, médio brasileiro que rescindiu com o Sporting no passado mês de dezembro, vai prosseguir a carreira na China.

O jogador de 28 anos foi oficializado como reforço do Qingdao West Coast, equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol chinês e na qual vai também alinhar Nelson da Luz, que foi cedido pelo V. Guimarães.

Em Portugal, Eduardo Henrique vestiu as camisolas do BSAD e do Sporting. Na primeira época nos leões, fez 22 jogos, sob o comando de Marcel Keizer, Leonel Pontes, Silas e Ruben Amorim, mas depois disso nunca mais voltou a ser utilizado, somando empréstimos aos italianos do Crotone e aos sauditas do Al Raed.