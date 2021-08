Eduardo vai jogar na Arábia Saudita na próxima temporada. O médio brasileiro foi anunciado como reforço do Al Raed, que terminou o último campeonato árabe na nona posição e que já conta nos seus quadros com o ex-portista Christian Atsu e com o ex-Marítimo Renê Santos.

Eduardo, médio brasileiro de 26 anos, contratado em 2019 ao Belenenses, volta assim a não ser opção para o clube leonino, ele que na última temporada foi emprestado ao Crotone, da Liga Italiana. No Sporting, o médio realizou até agora apenas 22 jogos, onze dos quais como titular.