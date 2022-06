Mario Gotze, médio alemão que esteve na agenda do Benfica, optou por rumar ao Eintracht Frankfurt após a experiência no PSV Eindhoven.

Em entrevista aos canais do clube germânico, no qual joga o português Gonçalo Paciência, Gotze explicou a opção pelo Eintracht em detrimento do Benfica.

«Foram vários os fatores que pesaram na minha decisão: o clube, os adeptos apaixonados, o estádio, o regresso à Bundesliga. As conversas com os responsáveis pelo clube também foram muito positivas», começou por dizer.

«Estou muito contente e mal posso esperar para mudar a minha vida para Frankfurt, que li que é a sétima cidade com melhor qualidade de vida do mundo. Estou muito entusiasmado», acrescentou.