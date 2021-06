O Norwich anunciou que chegou a acordo para a transferência de Emiliano Buendia para o Aston Villa.

Apesar de não ter revelado a verba envolvida no negócio, o Norwich disse que se trata de um valor recorde para o clube. A BBC fala em 33 milhões de libras (mais de 38 milhões de euros).

O avançado argentino de 24 anos esteve no Norwich nas últimas três temporadas, tendo marcado 15 golos em 41 jogos esta época.

Emiliano Buendia vai fazer exames médicos após o jogo da Argentina com a Colômbia, de apuramento para o Mundial, e só depois será fechada a transferência para o Aston Villa.

Norwich City can confirm that a club record deal has been agreed with Aston Villa for the transfer of Emi Buendia.