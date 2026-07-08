Transferências
Há 15 min
OFICIAL: Diney Borges troca de clube nos Emirados Árabes Unidos
Defesa-central de 31 anos foi um dos totalistas de Cabo Verde no Mundial de 2026
JR
Defesa-central de 31 anos foi um dos totalistas de Cabo Verde no Mundial de 2026
JR
O Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação de Diney Borges ao Al Bataeh, emblema que também pertence ao país da Península Arábica.
O defesa-central de 31 anos foi um dos destaques de Cabo Verde no Mundial de 2026, tendo sido um dos jogadores que jogou todos os minutos na equipa de Bubista.
Na nova temporada 2026/27 vai estar às ordens do técnico português José Morais.
Diney Borges conta ainda com passagens por Arrentela, V. Setúbal, Marítimo, Estoril e FAR Rabat, de Marrocos.
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