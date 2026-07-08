O Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação de Diney Borges ao Al Bataeh, emblema que também pertence ao país da Península Arábica.

O defesa-central de 31 anos foi um dos destaques de Cabo Verde no Mundial de 2026, tendo sido um dos jogadores que jogou todos os minutos na equipa de Bubista.

Na nova temporada 2026/27 vai estar às ordens do técnico português José Morais.

Diney Borges conta ainda com passagens por Arrentela, V. Setúbal, Marítimo, Estoril e FAR Rabat, de Marrocos.

RELACIONADOS
Sporting garante Jesse Derry por empréstimo do Chelsea
OFICIAL: Daley Blind regressa ao Ajax para terceira passagem