O Arouca assegurou o empréstimo do extremo Tiago Araújo do Benfica até ao final da época. O empréstimo não inclui opção de compra.

De acordo com a informação que o Maisfutebol conseguiu apurar, o empresário do jogador de 20 anos, Miguel Pinho, é esperado nesta terça-feira em Arouca para finaliar o acordo. O extremo vai ficar imediatamente à disposição do treinador Armando Evangelista, que prepara a receção ao Famalicão, na sexta-feira.

Lançado por Jorge Jesus na equipa principal na época passada, no jogo da Taça de Portugal frente ao Paredes, Araújo fez 23 jogos na equipa B, na qual marcou dois golos e fez cinco assistências na época passada.

Agora, o jogador natural da Póvoa de Varzim e que está nas águias desde os 13 anos, vai ter a primeira experiência na Liga.