O Belenenses está muito perto de garantir o empréstimo de Carraça junto do FC Porto, segundo apurou o Maisfutebol, num negócio que pode ficar fechado ainda nesta terça-feira.

O lateral-direito que na época passada assinou pelos dragões a custo zero, depois de terminar contrato com o Boavista, fez apenas três jogos na equipa principal do FC Porto, tem o desejo de jogar mais e sabe que dificilmente será opção para Sérgio Conceição.

No Belenenses, Carraça irá reencontrar Petit, com quem trabalhou no Boavista e vai acrescentar experiência aos azuis, que ainda procuram os primeiros pontos na Liga.

A chegada do lateral-direito não fecha ainda a defesa do Belenenses, que deve ser reforçada com pelo menos mais um central. O nosso jornal sabe também que Yohan Tavares é um dos nomes em cima da mesa, mas o processo está ainda longe de ficar fechado, havendo outros nomes a ser ponderados pela estrutura belenense.