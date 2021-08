O Sporting e o Belenenses fecharam o acordo para o empréstimo de Rafael Camacho dos leões à equipa azul, sabe o Maisfutebol.

O negócio deve ser oficializado ainda nesta quarta-feira, com o extremo a ficar às ordens de Petit, ainda que não deva ir a tempo de ser opção para o jogo com o Moreirense, agendado para sexta-feira.

Tal como o nosso jornal escreveu, o Sporting negociou o empréstimo com os holandeses do Cambuur. Porém, não houve acordo com o clube dos Países Baixos, - cujo diretor desportivo chegou a admitir as negociações com um jogador português. Além disso, o Utrecht também chegou a apresentar uma proposta, recusada por Camacho, que preferiu continuar na Liga, agora ao serviço do Belenenses.

O jogador de 20 anos que dividiu a formação entre o Sporting e o Liverpool volta a ser cedido pelos leões depois de na segunda metade da época passada ter estado ao serviço do Rio Ave, clube pelo qual fez 11 jogos e marcou três golos.

