Mino Raiola, empresário italiano que representa algumas das maiores estrelas do futebol, foi apanhado em Madrid por uma equipa de reportagem de uma televisão espanhola.

O agente de Erling Haaland foi questionado a propósito da possibilidade de rumar ao futebol espanhol e, em particular, ao Real Madrid, apontado como um dos destinos mais prováveis para o avançado norueguês do Borussia Dortmund. «Haaland gosta muito de Espanha. Tem uma casa em Espanha e gosta muito dela, isso é certo. Mas é muito cedo para falar sobre onde vai jogar no próximo ano», disse em declarações à Deportes Cuatro à saída de uma reunião, recusando falar sobre o mercado de transferências.

No mesmo local estava também Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale, que cumpre o último ano de contrato com o Real Madrid. «Ele adora Madrid. Vive aqui com a família dele. Se ele gostaria de continuar no Real Madrid na próxima época? Temos de esperar e depois veremos», disse sobre o futebolista galês que está novamente lesionado.