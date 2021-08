O guarda-redes inglês Joe Hart é reforço do Celtic.

O guardião de 34 anos, internacional 75 vezes por Inglaterra, assinou pelos escoceses um contrato válido para as próximas três temporadas.

Hart, que se destacou sobretudo ao serviço do Manchester City ao fazer parte das equipas que puseram os citizens na rota dos títulos várias décadas depois, estava vinculado ao Tottenham, onde cumpriu apenas dez jogos na temporada passada.

Além de Joe Hart, o Celtic também anunciou a contratação do irlandês James McCarthy. O médio estava sem clube desde que terminou a ligação ao Crystal Palace, no final da época passada, e assinou por cinco temporadas.

📝 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟! 😁💚



Welcome to #CelticFC, Joe Hart and James McCarthy! 🍀#WelcomeHart 🤝 #WelcomeMcCarthy