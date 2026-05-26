O Rangers oficializou a contratação de Lawrence Shankland, antigo capitão e goleador do Hearts - clube do português Cláudio Braga que foi a sensação da Liga Escocesa.

O avançado de 30 anos assinou um contrato válido por dois anos, com mais um de opção. Deixa a formação de Edimburgo ao fim de quatro épocas.

Com a única exceção a ser a época passada, Lawrence marcou sempre pelo menos 20 golos - 28 em 2022/23, 31 em 2023/24 e 20 em 2025/26. Ruma, agora, ao terceiro classificado da última edição da Liga escocesa. 

RELACIONADOS
OFICIAL: Roma contrata Malen em definitivo até 2030
Andersen abre a porta ao Sporting: «Seria um lugar muito, muito bom para mim»
«Ainda tenho um ano de contrato e não sou do tipo de pedir para sair»
OFICIAL: Jorge Fernandes deixa o Al Fateh, de José Gomes