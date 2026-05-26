OFICIAL: goleador do Hearts reforça o Rangers
Lawrence Shankland deixa o clube sensação da última Liga escocesa
Lawrence Shankland deixa o clube sensação da última Liga escocesa
O Rangers oficializou a contratação de Lawrence Shankland, antigo capitão e goleador do Hearts - clube do português Cláudio Braga que foi a sensação da Liga Escocesa.
O avançado de 30 anos assinou um contrato válido por dois anos, com mais um de opção. Deixa a formação de Edimburgo ao fim de quatro épocas.
Com a única exceção a ser a época passada, Lawrence marcou sempre pelo menos 20 golos - 28 em 2022/23, 31 em 2023/24 e 20 em 2025/26. Ruma, agora, ao terceiro classificado da última edição da Liga escocesa.
🖋 We can today announce the signing of striker Lawrence Shankland on a two-year deal with an option for an additional year.— Rangers Football Club (@RangersFC) May 26, 2026
The @ScotlandNT international will join from @JamTarts on undisclosed terms once the transfer window opens.
➡️ Read more: https://t.co/23s7F5nDSw pic.twitter.com/OYATu9ZzGL