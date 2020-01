O Benfica e o Alavés já acertaram o acordo para a transferência do médio Ljubomir Fejsa, confirmando-se o desfecho favorável das negociações avançadas pelo Maisfutebol na semana passada.

O internacional sérvio segue por empréstimo até ao final da presente época e a cedência não contempla opção de compra do jogador que tem contrato com o Benfica até ao verão de 2021.

Fejsa chegou às águias na época 2013/14, proveniente do Olympiakos. Após uma primeira metade de temporada na «sombra» do Matic, assumiu-se, ainda sob o comando de Jorge Jesus, como titular após a venda do compatriota ao Manchester United.

Os muitos problemas físicos fizeram com que fosse perdendo espaço, sobretudo após a chegada de Bruno Lage à equipa principal em janeiro do ano passado. Em 2019/20, cumpriu apenas cinco jogos oficiais e um total de apenas 351 minutos.