Está confirmado. Após cinco anos de ligação, João Félix vair sair do clube rumo a Inglaterra, para assinar pelo Chelsea. Está fechado o acordo entre os dois clubes, por 52 milhões de euros mais dez em objetivos, confirmou o Maisfutebol.

Tal como noticiado pela imprensa espanhola e inglesa nesta segunda-feira, o jogador viaja nesta terça-feira para cumprir os exames médicos em Londres e formalizar a transferência.

João Félix viu o jogo entre o Atlético de Madrid e o Villareal desde a bancada. Não foi incluído na ficha de jogo divulgada pelo clube - um ritual habitual quando estão fechados negócios, para evitar lesões.

O internacional português regressa a um local que bem conhece. Representou o clube de Stamford Bridge no início de 2023, por empréstimo do Atlético, marcando quatro golos em 20 jogos. Na última temporada, foi cedido ao Barcelona, jogando com regularidade (10 golos em 44 jogos).

Desta forma, o Atlético Madrid recebe uma verba bastante inferior àquela que pagou para receber João Félix, em 2019. Deu 126 milhões de euros ao Benfica, batendo a cláusula de rescisão do atleta português.