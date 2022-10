O Betis tem sido a equipa sensação em Espanha e, ao fim de nove jornadas está no quarto lugar de La Liga, com 19 pontos, os mesmos que o At. Madrid, terceiro classificado, a três do Barcelona e a seis do líder Real Madrid.

Além disso, o clube de Sevilha já conseguiu apurar-se para a fase seguinte da Liga Europa e parece estar a cumprir aquele que é o objetivo a curto prazo do Betis.

«Queremos estar de forma mais regular nas competições europeias. Esse é o desígnio do clube», revelou Ramón Alarcón, diretor geral de negócios do clube espanhol, numa conferência promovida pela Eleven Portugal e pela La Liga para jornalistas portugueses.

E para esse objetivo, o dirigente não duvida que a chegada de William Carvalho ao clube, em 2018, foi muito importante.

«O William é um jogador fundamental, com muito peso na equipa. Foi uma grande contratação e ajudou-nos muito neste passo dado no crescimento do clube», defende, desvalorizando até os dois golos que o português marcou na véspera.

«Mesmo quando não marca, ele também tem muita importância pelo que joga e faz a equipa jogar».

Quem também merece elogios de Alarcón é o guarda-redes Rui Silva, que vai na segunda época no clube.

«O Rui é um “Porterazo”, como dizemos em Espanha. É muito trabalhador, pensa sempre no coletivo e é o terceiro com melhores estatísticas no campeonato», sublinha, recordando que o internacional português já passou momentos mais difíceis.

«No ano passado, mesmo quando não jogou, continuou sempre a trabalhar, sempre com boa cara. Por isso aproveito para dizer que Portugal faria bem convocar o Rui Silva para o Mundial», atirou, com um piscar de olho a Fernando Santos.

De resto, Ramon Alarcón aproveitou também para abrir a porta a mais jogadores portugueses, um mercado ao qual diz o Betis está sempre atento.

«Portugal tem a vantagem da proximidade e ligação com Espanha. Tem sempre jogadores com muita técnica e qualidade. Neste momento, temos dois, mas temos expectativa de ter muitos mais no futuro», finalizou.