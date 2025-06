Germain Milla, avançado camaronês de 19 anos, renovou contrato com o Celta de Vigo até 2029, anunciou o clube na manhã desta terça-feira. Germain, filho de Roger Milla, é internacional nas camadas jovens da seleção dos Camarões.

O avançado sorridente, que levou a sua seleção aos quartos de final do Mundial de 1990, vê agora o filho no futebol profissional. Este foi o melhor resultado de sempre da seleção dos Camarões, no Mundial realizado em Itália.

Na sua carreira, Roger Milla conquistou por duas vezes a Taça das Nações Africanas e duas Taças de França. O avançado foi eleito por duas vezes o melhor jogador africano do ano.

Já o filho estreou-se esta época na equipa principal do Celta de Vigo, frente ao Athletic Bilbao, na última jornada do campeonato espanhol.