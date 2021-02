Jesé Rodriguez vai jogar no Las Palmas, da segunda Liga Espanhola.

O avançado espanhol estava sem clube desde que rescindiu contrato com o PSG, tendo neste último dia de mercado chegado a acordo com o clube das Ilhas Canárias para assinar por seis meses, até final da temporada.

Recorde-se que Jesé não joga desde que saiu do Sporting, não tendo sido inscrito na primeira metade da temporada no PSG.

Tratase de um regresso ao Las Palmas, clube no qual esteve por empréstimo do PSG. Depois disso passou pelo Stoke City, pelo Betis e pelo Sporting, sempre por cedência do clube francês.