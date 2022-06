O Espanhol, clube que milita na Liga Espanhola, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado Joselu.

José Luís Sanmartín Mato, mais conhecido como Joselu, iniciou a carreira no Celta de Vigo, seguindo-se duas temporadas ao serviço do Real Madrid. Conta ainda com passagens pela Alemanha (Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Hannover) e Inglaterra (Stoke e Newcastle). Nas últimas três temporadas representou o Alavés, clube que na última época desceu à segunda divisão espanhola.

O emblema catalão anunciou a chegada do jogador de 32 anos com a ajuda de Josep Pedrerol, o conhecido apresentador do programa de televisão, El chiringuito de Jugones.