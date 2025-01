Max Aarons é o mais recente reforço do Valência.

Em comunicado, o clube espanhol informou ter chegado a acordou com os ingleses do Bournemouth para a transferência do defesa-direito por empréstimo até ao final da presente época, altura em que o Valência poderá acionar uma opção de compra cujo valor rondará os 9 milhões de euros.

Aarons nasceu em Londres e esteve na academia do Norwich City, clube pelo qual se estreou ainda com 18 anos ainda no Championship, segundo escalão. Na época passada transferiu-se para o Bournemouth, onde somou apenas quatro jogos na presente temporada.