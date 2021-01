O Sevilha anunciou a contratação do argentino Papu Gómez. O médio ofensivo, de 32 anos, chega da Atalanta, onde jogou nas últimas seis temporadas, e assinou um contrato válido pelas próximas três épocas e meia, até 30 de junho de 2024.

Em seis épocas na Atalanta, Papu Gómez fez mais 250 jogos, marcou 59 golos e realizou 71 assistências, sendo um elemento fundamental nas boas campanhas da equipa, inclusivamente com sucesso na Liga dos Campeões.

Papu Gómez vai ter a primeira experiência no futebol espanhol, ele que foi formado no Arsenal de Sarandí, deu nas vistas no San Lorenzo e entrou na Europa pela porta do Catania, antes de passar um ano no Mettalist, da Ucrânia, para depois se mudar para a Atalanta.