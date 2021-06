Agora é oficial: Sergio Ramos vai deixar o Real Madrid. O clube anunciou nesta quarta-feira que na quinta haverá uma cerimónia de despedida do capitão dos merengues, que cumpriu 16 épocas no clube, com a presença de Florentino Pérez, presidente do clube.

Isto significa também uma mudança na política do Real Madrid, que foi muito criticado anteriormente por ter deixado sair grandes figuras do clube sem o reconhecimento pelo que representaram atletas como Iker Casillas ou Cristiano Ronaldo.

Ao serviço do conjunto blanco, Ramos conquistou cinco campeonatos, quatro Ligas dos Campeões, outros tantos Campeonatos do Mundo de Clubes, três Supertaças europeias, duas Taças do Rei e quatro supertaças espanholas.

O jogador foi formado no Sevilha, clube para o qual se tem falado que pode regressar e que é orientado por Julen Lopetegui que trabalhou com Sergio Ramos na seleção e no Real Madrid.

A ceirmónia de despedida de Sergio Ramos, que fez 671 jogos e 101 golos pelo Real Madrid, está marcada para as 11h30 portuguesas.